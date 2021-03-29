В Татарстане и Чувашии капитально отремонтируют более 50 км железнодорожных путей в 2021 году

В Татарстане и Чувашии капитально отремонтируют 50,6 км железнодорожного полотна в течение сезона путевых работ в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.



За тот же период планируется уложить 22 стрелочных перевода. Так, в казанском регионе обновят ориентировочно 235 км ж/д путей. В основном работы будут проводиться на участках Куркачи — Арск, Алтышево — Атрать, Шоркистры — Урмары, на станциях Тюрлема, Арск и Бирюли. Работы проводятся для того, чтобы повысить безопасность ж/д инфраструктуры и сократить время перевозок.

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Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2021 году построят четыре современных одноуровневых пешеходных перехода: на станциях Лагерная, Восстание, Ометьево и о.п. 774 км. Это наиболее интенсивные участки движения поездов.

Маргарита Головатенко