В Татарстане построят 4 пешеходных перехода через железнодорожные пути

В Татарстане в текущем году построят четыре современных одноуровневых пешеходных перехода: на станциях Лагерная, Восстание, Ометьево и о.п. 774 км. Это наиболее интенсивные участки движения поездов.

На всех переходах будут световая и звуковая сигнализация, освещение, накопительные площадки с направляющим ограждением, резинокордовый настил и знаки безопасности. При необходимости установят лестничные и пандусовые сходы.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Также на объектах транспортной инфраструктуры планируется сделать ограждения вдоль железнодорожного полотна на перегонах Волжск — Краснозаринск (Марий Эл) и Ометьево — Дербышки (Татарстан), сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».



Ранее на железнодорожной станции Свияжск и остановках 753-й километр и «Волга Пост» установили новые турникеты и периметровые ограждения для пропуска пассажиров на посадочные платформы. Они должны не допустить прохода к поездам безбилетных граждан.



Татьяна Леухина