В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек

Законодательное собрание Челябинской области в понедельник внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Согласно документу, всех домашних собак и кошек нужно регистрировать. В каком порядке — будут устанавливать власти регионов.



Как утверждают авторы инициативы, эта мера поможет быстрее вернуться домой потерявшимся питомцам. Отмечается, что в основном безнадзорные животные — это домашние животные, которые потерялись или которых бросили владельцы. К тому же эта мера позволит сдерживать владельцев, которые захотят бросить животное.

Еще документ предусматривает внесение изменений в правила обращения с животными, не имеющими владельцев. Животные, которые не проявляют агрессивности после их лечения, вакцинации и стерилизации, сейчас подлежат возврату на прежние места их обитания. Авторы инициативы предлагают запретить возврат животных на территории социально значимых объектов — то есть организаций дошкольного образования, общеобразовательных и медицинских организаций, а еще детских игровых площадок.

Фото: realnoevremya.ru

Предлагаемые нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», но подзаконные акты до сих пор не были приняты.

Маргарита Головатенко