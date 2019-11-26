В Госдуму до конца года внесут законопроект о маркировке домашних животных

Минсельхоз РФ до конца года внесет в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных с помощью чипов и татуировок.

Предлагаемые нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты.

Так, документом подразумевается появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

«Мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», — рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как сообщает издание, принятие закона ждут сразу в нескольких регионах. Например, в Башкирии эта процедура появилась еще в 2017 году, из-за вспышки ящура в нескольких районах. На ноябрь этого года в Башкирии идентифицировано уже более 95% сельскохозяйственных животных.