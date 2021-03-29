В России перенесли итоговое сочинение в школах на15 апреля
Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников, которое является допуском к ЕГЭ, перенесли с 5 на 15 апреля. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Дополнительные даты экзамена сдвинули с 21 апреля и 5 мая на 5 и 19 мая 2021 года.
В России единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, при этом досрочный ЕГЭ отменяется.
В ноябре прошлого года итоговое сочинение в 11-х классах перенесли на 5 апреля 2021 года. Экзамен изначально должен был пройти 2 декабря.
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