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В России перенесли итоговое сочинение в школах на15 апреля

19:51, 29.03.2021
В России перенесли итоговое сочинение в школах на15 апреля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников, которое является допуском к ЕГЭ, перенесли с 5 на 15 апреля. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Дополнительные даты экзамена сдвинули с 21 апреля и 5 мая на 5 и 19 мая 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, при этом досрочный ЕГЭ отменяется.

В ноябре прошлого года итоговое сочинение в 11-х классах перенесли на 5 апреля 2021 года. Экзамен изначально должен был пройти 2 декабря.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование
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