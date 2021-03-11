Минтруд предложил отменить выплаты на детей семьям с низкими доходами, но существенным имуществом

Минтруд предложил отменить выплаты на детей семьям с формально низкими доходами и существенным, по российским меркам, семейным имуществом.

Если раньше вхождения в программу были формальные («белые») доходы на семью, которые являются ниже установленных в регионе критериев бедности, сейчас Минтруд предлагает считать наличие существенного имущества у семьи препятствием к получению «детских» денег. Если у семьи будет «имущественная обеспеченность», она не может считаться бедной и обращаться к бюджету за выплатами в несколько тысяч рублей в месяц.

Как сообщает «Коммерсантъ», бедной не может считаться семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом она одновременно может иметь квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. рублей. То есть на выплаты не смогут претендовать семьи, официальные доходы которых низкие, но при этом они имеют высокий уровень потребления.

Фото: kzn.ru

Еще одно предложение — ограничить выплаты тем, у кого нет никаких легальных доходов. По мнению ведомства, за соцпособием не может обращаться семья, в которой люди принципиально не работают или вообще не имеют доходов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.



Ольга Плешкова