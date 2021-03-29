Кугрышев покинет «Салават Юлаев» и перейдет в «Динамо»
Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев планирует сменить команду в ближайшее межсезонье.
Главным претендентом на хоккеиста является московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.
«Дмитрий Кугрышев сменит «Салават Юлаев» на московское «Динамо», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Также услугами форварда интересуется московский «Спартак». Кроме Кугрышева уфимский клуб покинет защитник Алексей Семенов.
Напомним, «Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив казанскому «Ак Барсу» со счетом 4:0.
Никакой ответственности: три основные причины, почему «Салават Юлаев» провалил сезонСпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым