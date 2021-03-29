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Кугрышев покинет «Салават Юлаев» и перейдет в «Динамо»

16:08, 29.03.2021
Кугрышев покинет «Салават Юлаев» и перейдет в «Динамо»
Фото: vk.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев планирует сменить команду в ближайшее межсезонье.

Главным претендентом на хоккеиста является московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

«Дмитрий Кугрышев сменит «Салават Юлаев» на московское «Динамо», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Дмитрий Кугрышев. Фото: vk.com/hcsalavat

Также услугами форварда интересуется московский «Спартак». Кроме Кугрышева уфимский клуб покинет защитник Алексей Семенов.

Напомним, «Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив казанскому «Ак Барсу» со счетом 4:0.

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СпортХоккей Башкортостан
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