В Татарстане автоинспекторы нашли наркотики при осмотре машины у подозрительных водителей

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Автоинспекторы на стационарном посту «Малиновка» в Верхнеуслонском районе Татарстана остановили автомобиль, двигающийся в сторону Казани со стороны Москвы, для проверки документов. Водитель и пассажир сильно нервничали и вели себя подозрительно, поэтому инспекторы решили досмотреть автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



При досмотре автомобиля под задним сиденьем с левой стороны обнаружили два свертка с неизвестными веществами, еще два полиэтиленовых пакетика со светлым веществом нашли в кармане куртки водителя при личном досмотре.

Обнаруженное полицейскими отправили на экспертизу, которая показала, что в свертках находился наркотик — мефедрон. Всего его изъяли 950 грамм. Водителя и пассажира задержали, они оказались жителями Лаишевского района 1985 и 1986 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 5 УК РФ).

Напомним, в конце февраля на стационарном посту «Малиновка» полицейские задержали наркокурьера из Красноярска с десятью килограммами наркотиков. При личном досмотре водителя полицейские обнаружили два свертка с различными веществами. Затем в тайнике под обшивкой в багажном отсеке автомобиля обнаружено и изъято еще 54 свертка. Экспертиза показала, что изъятое вещество — это мефедрон общей массой более 9,9 килограмма и гашиш массой больше 140 грамм.

1 марта в Казани сотрудники полиции задержали двоих закладчиков наркотиков в возрасте 21 и 23 лет. На заднем сиденье машины инспекторы обнаружили сумку темного цвета, в которой находился полиэтиленовый пакет с 46 свертками, обмотанными изолентой. Под правым пассажирским сиденьем обнаружено 22 свертка с неизвестными веществами. Позже эксперты установили, что в свертках были упакованы марихуана массой почти 400 граммов, мефедрон массой более 214 граммов и гашиш массой 0,61 грамма.

Маргарита Головатенко