Агент Кварацхелии: «Хвича уедет из РПЛ, но для этого должно быть серьезное предложение»

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, опроверг слухи о поступлении предложения к его клиенту со стороны испанской «Севильи».

При этом он заявил, что по грузинскому футболисту ожидает серьезного предложения для отъезда из РПЛ.

«На Хвичу официально «Севилья» пока не выходила, он игрок «Рубина». Но понятно, что Хвича рано или поздно уедет из чемпионата России. Но для этого должно быть серьезное предложение. Пока мы подождем, нам некуда торопится. В «Рубине» его все устраивает, он развивается и прогрессирует», — сказал Джугели.

Фото: vk.com/fcrk

Напомним, накануне Кварацхелия в матче за сборную Грузии забил гол в ворота Испании в квалификации чемпионата мира-2022.

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