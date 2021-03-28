Кварацхелия забил в ворота Испании в матче квалификации ЧМ-2022

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отметился голом за сборную Грузии.

Хавбек казанской команды открыл счет в матче с Испании в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Незадолго до перерыва Кварацхелия получил мяч на углу штрафной соперника и в два касания отправил его в сетку ворот Унаи Симона.

При праздновании гола футболист изобразил руками телефоны, намекая на звонки с предложением о трансфере от европейских клубов.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что Кварацхелией интересуются итальянские «Ювентус» и «Милан». Их скауты должны были приехать на игру Грузии против Испании, чтобы оценить действия футболиста воочию.

Куда уйдет Кварацхелия?