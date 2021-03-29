Стартапы и небольшие IT-компании смогут получить грант на развитие проектов на основе ИИ-технологий

Фото: Олег Тихонов

В России стартапы и небольшие IT-компании смогут получить государственную поддержку в виде грантов на развитие проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для отбора будут важны новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта», — сообщается на сайте правительства России.

Гранты на разработку новых сервисов и решений и на помощь в их развитии и продвижении на рынке смогут получить как предприятия, так и граждане. На эти цели в текущем году предусмотрено 1,4 млрд рублей.

Финансовую поддержку от государства смогут также получить создатели открытых ИИ-библиотек — бесплатных ресурсов, где размещены программные коды для работы искусственного интеллекта. Разработчики смогут воспользоваться такими сервисами и внедрить необходимые коды в свои ИИ-проекты.

Фото: kremlin.ru

Сроками и условиями конкурса на получение гранта, требованиями к кандидатам и списком необходимых документов займется Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Отметим, в январе власти Татарстана утвердили концепцию цифровой информации Татарстана, в которой в качестве одного из главных подходов к достижению ее целей названо использование технологий и алгоритмов искусственного интеллекта.

Татьяна Демина