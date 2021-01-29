Власти республики утвердили концепцию цифровой информации Татарстана
Власти республики утвердили концепцию цифровой информации Татарстана до 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, концепция основывается на национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и на ведомственных программах и проектах.
В качестве основных подходов достижения целей концепции предлагается:
- реализовать концепцию «Государство как платформа» как основной инструмент повышения эффективности государственного управления и услуг;
- использовать культуру гибкого управления;
- перевести государственные информационные системы на системы с открытым исходным кодом;
- использовать технологии и алгоритмы искусственного интеллекта;
- формировать среду открытых данных, в том числе государственных;
- использовать облачные решения;
- использовать предиктивную аналитику на основе анализа больших данных.
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