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Власти республики утвердили концепцию цифровой информации Татарстана

12:34, 29.01.2021
Власти республики утвердили концепцию цифровой информации Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Власти республики утвердили концепцию цифровой информации Татарстана до 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, концепция основывается на национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и на ведомственных программах и проектах.

В качестве основных подходов достижения целей концепции предлагается:

  • реализовать концепцию «Государство как платформа» как основной инструмент повышения эффективности государственного управления и услуг;
  • использовать культуру гибкого управления;
  • перевести государственные информационные системы на системы с открытым исходным кодом;
  • использовать технологии и алгоритмы искусственного интеллекта;
  • формировать среду открытых данных, в том числе государственных;
  • использовать облачные решения;
  • использовать предиктивную аналитику на основе анализа больших данных.
Ольга Плешкова
ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан
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