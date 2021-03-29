В мэрии Казани прокомментировали потоп в казанской квартире после уборки снега с крыши

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В мэрии Казани прокомментировали «Реальному времени» потоп, который произошел в одной из квартир дома №4 по улице Кулахметова. Власти заявили, что причиной происшествия стало повреждение плоской мягкой кровли дома, точная причина устанавливается.

«После поступления заявок о затоплении силами обслуживающей организации были приняты срочные меры — с мягкой кровли снег раскидали пластмассовыми лопатами», — сообщили в мэрии. На весенне-летний период запланирован ремонт кровли в местах протечки.

В настоящий момент течь с потолка в казанской квартире устранена, провести обследование квартиры после затопления не представилось возможным, так как не было доступа.



Управляющая компания «Заречье», в управлении которой находится дом №4 по Кулахметова, и жители пострадавшего жилья разрешат вопрос о возмещении последним материального ущерба, причиненного потопом.

Напомним, в соцсети опубликовали видео, на котором видно, как в квартире с потолка сильно течет вода. Автор поста сообщил о том, что вода начала идти после уборки снега с крыши 24 марта.

Татьяна Демина