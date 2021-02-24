СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте или апреле

Президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты оговорился, что эти сроки не окончательные, так как предметная работа над текстом президентского выступления пока не началась. Еще один источник заявил, что на послании Путин объявит о промежуточных успехах в борьбе с коронавирусом

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В январе СМИ сообщали, что оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля.

Послание президента Федеральному собранию России — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем оценивается положение дел в стране, определяются направления внутренней и внешней политики. Предыдущее послание Федеральному собранию РФ было оглашено 15 января 2020 года.