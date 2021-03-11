Путин сообщил о начале подготовки к посланию Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Об этом он сообщил в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

— Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, — сказал Путин.

Мнения по этому вопросу ведущих компаний страны и предпринимателей крайне важны, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Еще вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию «сдвигается вправо». По его словам, она пока не определена. В этом году послание Федеральному собранию неоднократно сдвигалось. Сначала СМИ сообщали, что мероприятие пройдет в середине февраля. Позже выяснялось, что послание может прозвучать в конце марта — начале апреля.

Послание президента Федеральному собранию России — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, на котором сообщается о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. В прошлом году Путин выступал с посланием 15 января, выступление длилось час и 12 минут.



Татьяна Леухина