Названы возможные сроки оглашения послания президента к Федеральному собранию

Оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском парламенте.

Источник сообщил, что, скорее всего, это будет в середине февраля.

Фото: скриншот (архив)

Послание президента Федеральному собранию России — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем оценивается положение дел в стране, определяются направления внутренней и внешней политики. Предыдущее послание Федеральному собранию РФ было оглашено 15 января 2020 года.