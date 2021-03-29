Минтруд РФ изменил требования к имуществу семей при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет

Минтруд России внес изменения в проект постановления, который устанавливает правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет.

Обновленная версия документа устанавливает, что при расчете нуждаемости семьи доли в собственности, которые составляют треть или меньше от площади квартиры или дома, а также участок размером до 1 га, расположенный в сельской местности, не будут учитываться.

Напомним, в начале марта Минтруд предложил отменить выплаты на детей семьям с низкими доходами, но существенным имуществом. Ведомство разработало проект постановления, согласно которому бедной не могла считаться семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом она одновременно может иметь квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль, мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. рублей.

Фото: kzn.ru

Планируется, что по новым правилам большинство российских семей получат выплаты в конце апреля — начале мая. В Минтруде отметили, что на эти цели в ближайшие три года направят более 1,002 трлн рублей. В частности, в текущем году на эти цели выделят 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета.

Татьяна Демина