Минтруд РФ изменил требования к имуществу семей при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет
Минтруд России внес изменения в проект постановления, который устанавливает правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет.
Обновленная версия документа устанавливает, что при расчете нуждаемости семьи доли в собственности, которые составляют треть или меньше от площади квартиры или дома, а также участок размером до 1 га, расположенный в сельской местности, не будут учитываться.
Напомним, в начале марта Минтруд предложил отменить выплаты на детей семьям с низкими доходами, но существенным имуществом. Ведомство разработало проект постановления, согласно которому бедной не могла считаться семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом она одновременно может иметь квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль, мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. рублей.
Планируется, что по новым правилам большинство российских семей получат выплаты в конце апреля — начале мая. В Минтруде отметили, что на эти цели в ближайшие три года направят более 1,002 трлн рублей. В частности, в текущем году на эти цели выделят 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета.
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