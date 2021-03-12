На выплаты на детей от трех до семи лет в 2021—2023 годах направят более 1 трлн рублей

В Минтруде РФ сообщили, что в России на выплаты на детей от трех до семи лет в ближайшие три года направят более 1,002 трлн рублей. В частности, в текущем году на эти цели выделят 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета.

В 2022 году на выплаты на детей от трех до семи лет направят 339,5 млрд рублей, в том числе 295,3 млрд из федерального бюджета. В 2023 году будет выделено 341,7 млрд рублей, в том числе 296,8 млрд рублей из федерального бюджета.

В Минтруде обратили внимание, что выплату нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получают ежемесячно 3,4 млн российских семей, пишет ТАСС. В ведомстве также добавили, что семьи, которым выплата уже назначена, продолжат получать ее в течение 12 месяцев со срока назначения, даже если по новым критериям они не попадают в категорию нуждающихся.

Напомним, Минтруд России предложил отменить выплаты на детей семьям с формально низкими доходами и существенным, по российским меркам, семейным имуществом. В частности, в ведомстве считают, что бедной не может считаться семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека.



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Ранее в отделении Пенсионного фонда России по Татарстану напомнили, что после 31 марта прием заявлений на единовременные декабрьские выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно прекратится.



Татьяна Демина