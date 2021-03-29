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В Минкульте РТ высказались об идее татарского Netflix

08:31, 29.03.2021
В Минкульте РТ высказались об идее татарского Netflix
Фото: tatarstan.ru

Сейчас не стоит запускать местный вариант стриминговой платформы Netflix, считает министр культуры Татарстан Ирада Аюпова. Об этом она сообщила в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Она отметила, что из-за больших затрат в продвижении собственной платформы лучше заняться развитием существующих.

Также Аюпова заявила, что все зависит от целей: «Если речь о создании некой резервации для татарской культуры, тогда давайте создавать цифровую платформу, ориентированную на татар, где все будет только на татарском. Если же мы хотим быть узнаваемыми и продвигать контент в глобальное пространство, то это совсем другая концепция».

ОбществоКультура Татарстан
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