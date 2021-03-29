Из-за роста цен на топливо могут подняться тарифы на такси

На 5-10% могут вырасти цены на поездки на такси после роста цен на горюче-смазочные материалы. Такое мнение выразила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, сообщают «Известия».

Также было отмечено, что таксопарки обеспокоены ростом стоимости метана, так как увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств.

Фото: Максим Платонов

Если цена на бензин АИ-92 увеличилась незначительно, то на пропан-бутан выросла с 16 рублей за литр в прошлом году до 29 рублей в текущем, фиксирует исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов.

В отчете по итогам 2020 года Счетная палата назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность завышения агрегаторами такси цен на поездки в метель. «Соответствующие запросы направлены в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Гетт», «Максим», — говорится в сообщении ФАС.

