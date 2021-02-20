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ФАС проверит обоснованность завышения цен сервисами такси из-за ухудшения погоды

19:34, 20.02.2021
ФАС проверит обоснованность завышения цен сервисами такси из-за ухудшения погоды
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность завышения агрегаторами такси цен на поездки в метель. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Соответствующие запросы направлены в адрес Яндекс.Такси, Ситимобил, Везёт, Гетт, Максим.», — говорится в сообщении ФАС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в феврале в соцсетях появились жалобы на сервисы заказов такси, необоснованно завышающие цены на поездки по городу. Так, например, в Казани проехать от проспекта Победы до улицы Академика Глушко предложили почти за 300 рублей.

Татьяна Демина
БизнесТранспортУслугиАвто
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