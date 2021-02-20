ФАС проверит обоснованность завышения цен сервисами такси из-за ухудшения погоды
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность завышения агрегаторами такси цен на поездки в метель. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Соответствующие запросы направлены в адрес Яндекс.Такси, Ситимобил, Везёт, Гетт, Максим.», — говорится в сообщении ФАС.
Напомним, в феврале в соцсетях появились жалобы на сервисы заказов такси, необоснованно завышающие цены на поездки по городу. Так, например, в Казани проехать от проспекта Победы до улицы Академика Глушко предложили почти за 300 рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым