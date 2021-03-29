Сборная России уступила Франции на молодежном ЧЕ-2021

Сборная России проиграла Франции во втором туре группового раунда молодежного чемпионата Европы — 2021.

Соперник россиян открыл счет уже на 15-й минуте встречи, реализовав пенальти. Ближе к середине первого тайма французы удвоили преимущество, вновь отметившись точным ударом с 11-метровой отметки.

В оставшееся время россияне имели несколько хороших шансов отыграться, но воспользоваться ими не смогли.

После этого поражения Россия опустилась на третье место в группе Н. Для выхода в следующий раунд россиянам необходимо брать очки с Данией и ждать осечки Франции в игре с аутсайдером турнира Исландией.

Напомним, в первом туре Россия крупно обыграла исландцев со счетом 4:1. Один из голов забил хавбек «Рубина» Денис Макаров.

Россия U-21 — Франция U-21 — 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 — 15, пенальти Эдуар, 0:2 — 24, пенальти Иконе.