В центре «Вектор» рассказали о преимуществах «ЭпиВакКороны»
Центр «Вектор» отслеживает все известные мутации коронавируса. Они не влияют на иммунный ответ, который формируется вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.
Преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции: безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, рассказал он в эфире канала «Россия 24».
Вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» исследовали в девяти клиниках, в том числе и в Казани.
На этой неделе муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился первым компонентом вакцины от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это первый известный случай вакцинации этим препаратом в республике, не считая клинические испытания.
Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отмечал, что вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна татарстанцам, как только на склад поступит необходимое количество вакцины.
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