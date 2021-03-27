В центре «Вектор» рассказали о преимуществах «ЭпиВакКороны»

Центр «Вектор» отслеживает все известные мутации коронавируса. Они не влияют на иммунный ответ, который формируется вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции: безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, рассказал он в эфире канала «Россия 24».

Вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» исследовали в девяти клиниках, в том числе и в Казани.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился первым компонентом вакцины от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это первый известный случай вакцинации этим препаратом в республике, не считая клинические испытания.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отмечал, что вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна татарстанцам, как только на склад поступит необходимое количество вакцины.

