В Татарстане более 50 тыс. человек старше 60 лет привились от коронавируса

В Татарстане на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 124 тыс. человек. Из них 50 тысяч — татарстанцы старше 60 лет. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Он отметил, что нужно усилить работу с данной категорией граждан, поскольку пожилые люди наиболее уязвимы к COVID-19. У них заболевание протекает намного тяжелее.

Сейчас татарстанцам доступны две вакцины от коронавирусной инфекции, обе подтвердили свою эффективность.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минниханов напомнил, что вакцинация от коронавируса в республике проходит бесплатно и на добровольной основе.

«Форма записи на вакцинацию есть на портале госуслуг, также можно записаться через единый телефонный номер 122, кол-центры медицинских организаций и МФЦ. Нужно посмотреть, какие формы есть у других регионов, как можно организовать эту работу более эффективно», — приводит слова президента республики пресс-служба главы РТ.

Вакцинация проходит в 153 пунктах, в том числе в 50 мобильных пунктах на базе ФАПов, крупных предприятий, торговых центров и мобильных медицинских комплексов.

За минувшие сутки вакцину от коронавируса сделали 2 432 татарстанца. 77 891 житель республики уже сделал вторую прививку.



Татьяна Леухина