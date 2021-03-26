В Минздраве Татарстана ответили на вопрос о доступности вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна населению, как только на склад поступит достаточное количество препарата, ответил на вопрос заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Вчера муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился первым компонентом вакцины от «Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это первый известный случай вакцинации данным препаратом в республике, не считая клинические испытания.

«Уже известно и количество, но есть определенные моменты с поставками, разнарядками, поэтому количество вакцины мы назовем, когда она уже поступит на склад. Что касается муфтия — мы благодарны религиозным деятелям нашим, что они показывают пример, что вакцинируются, что показывают, что это необходимо [...] И в этом плане то, что вчера происходило — это огромный плюс, мы надеемся, что многие последуют примеру наших деятелей», — ответил Жаворонков.

Спикер уверил, что «ЭпиВакКорона» поступит в самое ближайшее время. Также он добавил, что по эффективности и безопасности применения разницы между «ЭпиВакКороной» и «Спутником V» нет.

«Говорить о том, что «ЭпиВак» чем-то лучше или наоборот, мы не можем», — добавил Жаворонков.



Напомним, что вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» исследовали в девяти клиниках, в том числе и в Казани.



Ольга Плешкова