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В Челнах началась обкатка автобусов из Москвы

14:49, 26.03.2021 2
В Челнах началась обкатка автобусов из Москвы
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах началась обкатка автобусов марки ЛиАЗ, которые на безвозмездной основе переданы городу по договоренности мэра Наиля Магдеева с правительством Москвы. Об этом сообщает пресс-служба города.

«С сегодняшнего дня мы начинаем обкатку по 22-му и 26-му маршрутам, для этого выпускаем автобусы в город. Сегодня они не будут перевозить пассажиров. Проведем обкатку, проверим техническое состояние на линии, все характеристики, после чего приступим к перевозке наших горожан», — заявил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.

фото: nabchelny.ru

Всего было передано 40 автобусов.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах большие автобусы не пользуются спросом у местных жителей. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин. После этого депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева раскритиковала работу главы ООО «Пассажирские перевозки», заявив, что он не заинтересован в осуществлении перевозок на автобусах большой вместимости.

По ее словам, большие автобусы поставили в заведомо невыгодные условия в сравнении с микроавтобусами — они не давали «большим» работать: «Сегодня городские власти намерены передать большие автобусы главному городскому перевозчику, который явно не заинтересован осуществлять на них перевозки. Уже не раз заявлял, что он намерен наглядно показать низкий уровень пассажиропотока для этой техники».

Как отметила депутат, именно большие автобусы в приоритете у горожан, а убрать следует микроавтобусы.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 мар
    один очень главный против всех жителей... не проще выгнать?
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  • Анонимно 26 мар
    Большие автобусы это очень удобно и комфортно. Я живу на пр Чулман. После 20.00 ни одной Газели на линии,безобразие. Как забытое богом место. Правильно сказала депутат,нужно отрегулировать маршруты и время. Водители Газелей вообще свои порядки устанавливают на линиях. Если остается один - два пассажира,вообще могут до места не довезти,высаживают. Сама сталкивалась с такой ситуацией. Выручку в карман положили,А дальше трава не расти.
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