В Челнах началась обкатка автобусов из Москвы

В Набережных Челнах началась обкатка автобусов марки ЛиАЗ, которые на безвозмездной основе переданы городу по договоренности мэра Наиля Магдеева с правительством Москвы. Об этом сообщает пресс-служба города.

«С сегодняшнего дня мы начинаем обкатку по 22-му и 26-му маршрутам, для этого выпускаем автобусы в город. Сегодня они не будут перевозить пассажиров. Проведем обкатку, проверим техническое состояние на линии, все характеристики, после чего приступим к перевозке наших горожан», — заявил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.

фото: nabchelny.ru

Всего было передано 40 автобусов.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах большие автобусы не пользуются спросом у местных жителей. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин. После этого депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева раскритиковала работу главы ООО «Пассажирские перевозки», заявив, что он не заинтересован в осуществлении перевозок на автобусах большой вместимости.



По ее словам, большие автобусы поставили в заведомо невыгодные условия в сравнении с микроавтобусами — они не давали «большим» работать: «Сегодня городские власти намерены передать большие автобусы главному городскому перевозчику, который явно не заинтересован осуществлять на них перевозки. Уже не раз заявлял, что он намерен наглядно показать низкий уровень пассажиропотока для этой техники».

Как отметила депутат, именно большие автобусы в приоритете у горожан, а убрать следует микроавтобусы.

