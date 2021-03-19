Депутат Челнов раскритиковала работу Тятюшкина

Депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева раскритиковала работу главы ООО «Пассажирские перевозки» Николя Тятюшкина, заявив, что он не заинтересован в осуществлении перевозок на автобусах большой вместимости.



По ее словам, большие автобусы поставили в заведомо невыгодные условия в сравнении с микроавтобусами — они не давали «большим» работать: «Сегодня городские власти намерены передать большие автобусы главному городскому перевозчику, который явно не заинтересован осуществлять на них перевозки. Уже не раз заявлял, что он намерен наглядно показать низкий уровень пассажиропотока для этой техники».

Как отметила депутат, именно большие автобусы в приоритете у горожан, а убрать следует микроавтобусы. Гурьева выразила мнение, что перевозчик в первую очередь заинтересован в получении прибыли, а не в качественном обслуживании горожан.

Она отметила, что наладить работу больших автобусов возможно — для этого нужно «сменить принципы управления, провести логистику, определить маршруты, интервал движения, внедрить онлайн-расписание, кардинально решить вопрос с микроавтобусами», приводит ее слова Chelny.biz.

Фото: скриншот

Ранее Николай Тятюшкин рассказывал, что в Набережных Челнах большие автобусы не пользуются спросом у местных жителей. По сообщению руководителя, на транспортном средстве МАЗ средней вместимости пассажиропоток в разы больше.

Маргарита Головатенко