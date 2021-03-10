В Челнах большие автобусы не пользуются спросом

В Набережных Челнах большие автобусы не пользуются спросом у местных жителей. Об этом корреспонденту рассказал генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.



По сообщению руководителя, на транспортном средстве МАЗ средней вместимости пассажиропоток в разы больше. В Челнах планируют сокращать количество автобусов малой вместимости и закупать большие, но из-за этого горожанам придется дожидаться транспорта по полчаса, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Тятюшкина.



Напомним, что челнинская мэрия не смогла решить конфликт с КАМАЗом, возникший из-за долгов по лизинговым платежам за электробусы. В итоге производитель забрал машины, что вызвало в городе транспортный коллапс. Жители автограда больше полугода требуют от исполкома вернуть большие автобусы на дороги города.

В итоге большие автобусы были безвозмездно переданы городу от правительства Москвы. Они вышли на линию в начале марта.