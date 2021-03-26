ГИБДД Татарстана задержала пьяного водителя, наехавшего на женщину и побившего ее

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В Татарстане водитель наехал на 32-летнюю женщину и побил ее за то, что она отказалась дать ему сигарету. Такое заявление поступило в отдел МВД России по Агрызскому району, сообщает МВД по РТ.



Женщина, социальный работник, шла домой после обхода пожилых людей. На перекрестке улиц Гагарина — Нариманова к ней обратился молодой человек с просьбой дать сигарету. От него сильно пахло алкоголем. После того как женщина отказала ему, мужчина сел за руль «Лады Калины» и дважды совершил на нее наезд — как при движении вперед, так и задним ходом.

Потерпевшая побежала по улице и попросила о помощи водителя проезжавшей машины «Лада Гранта». Тогда злоумышленник догнал женщину и стал бить ее руками и ногами по голове. Водитель «Гранты» помог женщине сесть в его автомобиль и доставил ее в центральную районную больницу.

Подозреваемого задержали тем же вечером. Установлено, что молодой человек 1987 года рождения находится в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления транспортом, на него составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения. Назначена судмедэкспертиза — она определит причиненный вред состоянию потерпевшей. По результатам экспертизы примут процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко