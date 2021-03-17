Суд арестовал водителя снегохода, наехавшего на девочку в Свияжске

Зеленодольский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя снегохода, который наехал на девочку в Свияжске.

Его арестовали до 15 мая. Он будет содержаться в СИЗО-5 Чистополя. Представитель прокуратуры Зеленодольска Азат Бадретдинов поддержал ходатайство следователя. Защита просила избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел во время празднования Масленицы. Водитель снегохода сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Его личность установили на следующий день. Им оказался 31-летний житель поселка Васильево, который всего четыре месяца назад вышел из колонии-поселения, где отбывал наказание за повторное пьяное вождение. Также выяснилось, что снегоход мужчина угнал у своего начальника. Девочка отделалась переломом плечевой кости, врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.

Татьяна Леухина