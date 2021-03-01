Что будет, если пропустить второй этап вакцинации от COVID-19 — ответ от Минздрава РТ

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции ответил на вопрос о том, что будет, если человек пропустил второй этап вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V». По его словам, последствий никаких не будет.

«Пусть приходит в ту поликлинику, где должен был быть совершен второй этап вакцинации, ему там подробно объяснят. Нет таких принципиальных моментов, что 21 день [между первым и вторым этапом], хотя мы настоятельно рекомендуем в эти сроки укладываться», — отметил Жаворонков.

За последние сутки в Татарстане провакцинировано 110 человек. Всего в республике по состоянию на 1 марта от коронавируса привились 81 753 человека. Вторую дозу получили 13 742 человека. Среди них граждан старше 60 лет — 42%.