На строительство второго казанского хосписа нужно еще полмиллиарда рублей

Фото: Ринат Назметдинов

На завершение строительства второго казанского хосписа нужно собрать еще полмиллиарда рублей. Об этом рассказал основатель Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.



Средства на строительство собираются при помощи общественных мероприятий и неравнодушных граждан. Первоначально на реализацию проекта планировалось потратить около 350 млн рублей. Однако заранее было оговорено, что точные данные будут известны лишь после окончания строительства. На данный момент собрано уже 140 млн рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

— Необходимо собрать еще полмиллиарда рублей, — заявил Вавилов. — Материалы дорожают, услуги рабочих тоже. Приходится мириться с действительностью.

В данный момент уже завершаются работы по укладке кирпича. Потом будет построена крыша, рабочие вставят окна и двери. Инженерные коммуникации все еще на стадии проектирования. Помимо жилого корпуса ожидается строительство хозблока с погребом, гаража на несколько автомобилей, контрольно-пропускного пункта. В целом завершено уже 30% от запланированного объема работ.

Подробнее о ходе строительства второго казанского хосписа читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова