Макаров попал в состав молодежной сборной России на матч с Исландией на ЧЕ-2021

Стал известен стартовый состав сборной России на стартовый матч группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 против команды Исландии.

С первых минут на поле появится хавбек «Рубина» Денис Макаров, который сыграет на правом краю атаки. В ворота россиян выйдет Александр Максименко из «Спартака», в полузащите начнут матч трио Захарян («Динамо») — Обляков (ЦСКА) — Глебов («Ростов»).

Защитник «Нефтехимика» Никита Калугин также попал в заявку на игру, но остался в числе запасных.

Первый матч сборной России на турнире состоится сегодня, в венгерском Дьере. Начало встречи — в 20:00 по мск.