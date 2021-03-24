Песков рассказал подробности вакцинации Путина от COVID-19

Президент России Владимир Путин привился первым компонентом двухфазной российской вакцины от COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ожидается, что через 2-3 недели он сделает вторую прививку от COVID-19. Какой именно вакциной привился российский лидер, Песков не уточнил.

Фото: kremlin.ru

— Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. <...> А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, — сказал Песков.

Путин чувствует себя хорошо, передает «РИА Новости».

О том, что российский президент вакцинировался от COVID-19, стало известно вчера.

Татьяна Леухина