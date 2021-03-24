Песков рассказал подробности вакцинации Путина от COVID-19
Президент России Владимир Путин привился первым компонентом двухфазной российской вакцины от COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ожидается, что через 2-3 недели он сделает вторую прививку от COVID-19. Какой именно вакциной привился российский лидер, Песков не уточнил.
— Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. <...> А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, — сказал Песков.
Путин чувствует себя хорошо, передает «РИА Новости».
О том, что российский президент вакцинировался от COVID-19, стало известно вчера.
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