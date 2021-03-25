«Салават Юлаев» перевел Амирова и Башкирова в молодежную команду

«Салават Юлаев» отправил нападающих Родиона Амирова и Данила Башкирова в молодежную команду. Хоккеисты должны помочь «Толпару» в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Клуб из системы «юлаевцев» в 1/4 финала встречается с нижегородской «Чайкой». После двух матчей счет в серии ничейный — 1:1.

Также в «молодежку» переведен Шакир Мухамадуллин, но защитник пока находится в списке травмированных. А вот Амиров и Башкиров смогут выйти в ближайших играх с «Чайкой».

Родион Амиров. Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв в четырех матчах серии казанскому «Ак Барсу». Амиров и Башкиров провели все 9 матчей уфимской команды в нынешнем плей-офф КХЛ и на двоих набрали 1 (0+1) очко.

Ранее эксперт КХЛ Александр Кожевников среди причин неудачного выступления «Салавата Юлаева» выделил недоверие тренера Томи Ламсы к молодым хоккеистам.