Кожевников: «Ждал большего от Уфы, Хартикайнен и Ко не выдержали нагрузки»
Эксперт КХЛ Александр Кожевников поделился мнением о вылете уфимского «Салавата Юлаева» из розыгрыша Кубка Гагарина. Команда Томи Ламсы уступила в серии плей-офф казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4.
«Ждал от Уфы большего, в стилистическом плане мне нравится «Салават». В то время, когда половина Лиги ездит по рельсам и играет через заброс, уфимская команда пытается что-то придумать и сочинить. Увы, в плей-офф ничего не вышло — Казань смяла соперника», — сказал Кожевников.
Он также отметил возможные причины подобного результата «Салавата Юлаева». По его словам, лидеры уфимского клуба не выдержали нагрузок после насыщенного регулярного чемпионата.
«Сезон экстремальный, все вошли в него без подготовки, многое диктует «физика». В таких условиях ставка на одно звено не срабатывает, нужны минимум две-три пятерки. Здесь Казань — лучший пример. В итоге Хартикайнен, Метсола и Ко не выдержали нагрузки. Все объяснимо», — считает эксперт.
Кожевников полагает, что тренерскому штабу уфимцев следовало давать больше игрового времени молодым хоккеистам команды Шакиру Мухамадуллину и Родиону Амирову по ходу регулярного чемпионата, чтобы они смогли помочь клубу в плей-офф.
Подробнее об итогах противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» читайте в материале «Реального времени».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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