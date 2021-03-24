Кожевников: «Ждал большего от Уфы, Хартикайнен и Ко не выдержали нагрузки»

Эксперт КХЛ Александр Кожевников поделился мнением о вылете уфимского «Салавата Юлаева» из розыгрыша Кубка Гагарина. Команда Томи Ламсы уступила в серии плей-офф казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4.

«Ждал от Уфы большего, в стилистическом плане мне нравится «Салават». В то время, когда половина Лиги ездит по рельсам и играет через заброс, уфимская команда пытается что-то придумать и сочинить. Увы, в плей-офф ничего не вышло — Казань смяла соперника», — сказал Кожевников.

Он также отметил возможные причины подобного результата «Салавата Юлаева». По его словам, лидеры уфимского клуба не выдержали нагрузок после насыщенного регулярного чемпионата.

«Сезон экстремальный, все вошли в него без подготовки, многое диктует «физика». В таких условиях ставка на одно звено не срабатывает, нужны минимум две-три пятерки. Здесь Казань — лучший пример. В итоге Хартикайнен, Метсола и Ко не выдержали нагрузки. Все объяснимо», — считает эксперт.

Фото: hcsalavat.ru

Кожевников полагает, что тренерскому штабу уфимцев следовало давать больше игрового времени молодым хоккеистам команды Шакиру Мухамадуллину и Родиону Амирову по ходу регулярного чемпионата, чтобы они смогли помочь клубу в плей-офф.

Подробнее об итогах противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» читайте в материале «Реального времени».