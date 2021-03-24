Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Она получила за свое выступление оценку 81,00 балла.

Второе место досталось японке Рике Кихире — 79,08 балла. Еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева набрала 78,86 балла, у нее третье место.

Третья представительница России Александра Трусова показала в короткой программе 12-й результат (64,82), пишет Sports.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме проходит с 22 по 28 марта.