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Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме

18:36, 24.03.2021 1
Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме
Фото: wikimedia.org

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Она получила за свое выступление оценку 81,00 балла.

Второе место досталось японке Рике Кихире — 79,08 балла. Еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева набрала 78,86 балла, у нее третье место.

Третья представительница России Александра Трусова показала в короткой программе 12-й результат (64,82), пишет Sports.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме проходит с 22 по 28 марта.

СпортФигурное катание
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    Зачем комментаторы то и дело без нужды вспоминают Татьяну Анатольевну? Все портят. Своего ума не хватает?
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