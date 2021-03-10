В США допустили введение новых санкции против «Северного потока-2»
США изучают возможность введения дополнительных санкции против «Северного потока — 2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
— Мы продолжаем изучать другие возможности для [применения] санкций в перспективе, — передает ТАСС его слова.
Блинкен выразил мнение, что «Северный поток — 2» грозит Украине и Польше экономически и стратегически и нарушает принципы энергетической безопасности Европейского союза.
Вчера глава пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс заявил, что администрация США и дальше намерена противостоять строительству «Северного потока — 2».
На минувшей неделе председатель фракции «Европейской народной партии» Европарламента Манфред Вебер заявил, что «Северный поток — 2» нужно использовать как инструмент давления на Москву, так как этот газопровод «не в европейских интересах».
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