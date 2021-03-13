Politico: власти США оказались перед дилеммой из-за «Северного-потока — 2»
США готовят дополнительные односторонние санкции по газопроводу «Северный поток — 2», их могут ввести уже в мае, сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.
Администрация президента хочет помешать реализации проекта, но в то же время не хочет портить отношения с Германией — та выступает за завершение строительства. Как заявил собеседник издания, США «оказались между молотом и наковальней».
Ранее сообщалось, что США изучают возможность введения дополнительных санкций против «Северного потока — 2». Госсекретарь Энтони Блинкен выразил мнение, что «Северный поток — 2» грозит Украине и Польше экономически и стратегически и нарушает принципы энергетической безопасности Европейского союза.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым