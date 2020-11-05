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В Татарстане суд арестовал троих подозреваемых в причастности к теракту в Кукморе

08:25, 05.11.2020
В Татарстане суд арестовал троих подозреваемых в причастности к теракту в Кукморе
Фото: пресс-служба МВД по РТ

Накануне Кукморский райсуд отправил под арест еще троих подозреваемых в причастности к попытке поджечь полицейский участок.

Им инкриминируется приготовление к совершению теракта, следует из материалов суда.

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Ранее в СИЗО суд отправил еще двоих подозреваемых. Напомним, в ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью. Перед этим юноша записал видеообращение, в котором рассказал о намерении поджечь «шайтанское» кафе.

Происшествия Татарстан
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