«Татнефть» хочет открыть филиал в Казахстане

На заседании совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина планируется обсудить создание филиала в Республике Казахстан. Оно пройдет 31 марта текущего года. Повестка мероприятия опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Также на заседании обсудят профилактику и борьбу с коррупцией в компании, экологическую программу на 2021—2025 года, исполнение бюджета за два месяца 2021 года, утверждение бюджета на апрель 2021 года и второй квартал 2021 года. Кроме того, поднимется вопрос о реализуемой социальной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и об обеспечении перехода к рациональным моделям потребления и производства.

В повестку дня будет включен вопрос о согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В других странах ПАО «Татнефть» имеет свои филиалы на данный момент в Ливии и Узбекистане.

Ранее сообщалось, что ПАО «Татнефть» сократило добычу нефти в январе — феврале на 622 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2020 года — до 4,16 млн тонн. По итогам января 2021 года группа «Татнефть» добыла 2,2 млн тонн нефти, что на 11,9% меньше, чем в январе 2020-го.

