«Татнефть» сократила добычу нефти на 622 тысячи тонн с начала года

ПАО «Татнефть» сократилась в январе — феврале на 622 тысячи тонн по сравнению с тем же периодом 2020 года — до 4,16 млн тонн. В феврале предприятие добыло 1,9 млн тонн нефти. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Предприятия группы «Татнефть» сократили добычу на 628 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года и добыли 2 млн тыс. тонн нефти. С начала года предприятия группы добыли 4,2 млн тонн нефти.

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По итогам января 2021 года группа «Татнефть» добыла 2,2 млн тонн нефти, что на 11,9% меньше, чем в январе 2020-го. Добыча в декабре возросла на 4,4% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что по итогам 2020 года объем нефтедобычи в 2020 году в Татарстане составил 32,623 млн тонн. Это на 11% меньше, чем в 2019 году.

Маргарита Головатенко