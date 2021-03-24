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В Татарстане за сутки провакцинировали более 3 тыс. человек

11:25, 24.03.2021
В Татарстане за сутки провакцинировали более 3 тыс. человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошел 3 061 человек. Всего по состоянию на 24 марта прививку от коронавируса получил 117 021 татарстанец.

Из них вторую дозу вакцины получили 75 364 человека, сообщили в республиканском оперштабе по противодействию распространению коронавируса.

Отметим, к утру 23 марта в Татарстане суточный прирост прошедших вакцинацию составил 745 человек.

Татарстанцы могут записаться на вакцинацию следующими способами:

  • через Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • через портал государственных и муниципальных услуг РТ;
  • по единому номеру 122;
  • при обращении в МФЦ;
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Фото: Максим Платонов

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Татарстане и России началась 18 января. Прививку на сегодняшний день делают препаратом центра Гамалеи «Спутник V». В этом месяце в гражданский оборот поступят вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова РАН «КовиВак».

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил данные по вакцинации от COVID-19: по последним данным, в мире сделано 459 млн прививок, из них 76% приходится на десять стран.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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