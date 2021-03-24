В Татарстане за сутки провакцинировали более 3 тыс. человек
В Татарстане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошел 3 061 человек. Всего по состоянию на 24 марта прививку от коронавируса получил 117 021 татарстанец.
Из них вторую дозу вакцины получили 75 364 человека, сообщили в республиканском оперштабе по противодействию распространению коронавируса.
Отметим, к утру 23 марта в Татарстане суточный прирост прошедших вакцинацию составил 745 человек.
Татарстанцы могут записаться на вакцинацию следующими способами:
- через Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- через портал государственных и муниципальных услуг РТ;
- по единому номеру 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Массовая вакцинация населения от коронавируса в Татарстане и России началась 18 января. Прививку на сегодняшний день делают препаратом центра Гамалеи «Спутник V». В этом месяце в гражданский оборот поступят вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова РАН «КовиВак».
Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил данные по вакцинации от COVID-19: по последним данным, в мире сделано 459 млн прививок, из них 76% приходится на десять стран.
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