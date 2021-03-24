В Татарстане за сутки провакцинировали более 3 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошел 3 061 человек. Всего по состоянию на 24 марта прививку от коронавируса получил 117 021 татарстанец.

Из них вторую дозу вакцины получили 75 364 человека, сообщили в республиканском оперштабе по противодействию распространению коронавируса.

Отметим, к утру 23 марта в Татарстане суточный прирост прошедших вакцинацию составил 745 человек.

Татарстанцы могут записаться на вакцинацию следующими способами:

через Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

через портал государственных и муниципальных услуг РТ;

по единому номеру 122;

при обращении в МФЦ;

при обращении по контактным телефонам в поликлинику.



Фото: Максим Платонов

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Татарстане и России началась 18 января. Прививку на сегодняшний день делают препаратом центра Гамалеи «Спутник V». В этом месяце в гражданский оборот поступят вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова РАН «КовиВак».

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил данные по вакцинации от COVID-19: по последним данным, в мире сделано 459 млн прививок, из них 76% приходится на десять стран.



Татьяна Демина