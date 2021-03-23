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Голикова: вакцину «КовиВак» начнут поставлять в гражданский оборот 28 марта

11:26, 23.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова: вакцину «КовиВак» начнут поставлять в гражданский оборот 28 марта
Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому рассказала, что первые поставки вакцины центра имени Чумакова РАН «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.

Она также напомнила, с конца марта начнется массовая вакцинация россиян вакциной от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». «Уже 0,5 млн будет поступать в гражданский оборот», — цитирует Голикову RT.

В центре Чумакова планируют текущей весной в течение двух месяцев нарастить объемы производства «КовиВак» до 500 тысяч доз. Также вчера президент России Владимир Путин сообщил, что первые партии вакцины уже произведены.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на сегодняшний день россияне могут сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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