Голикова: вакцину «КовиВак» начнут поставлять в гражданский оборот 28 марта
Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому рассказала, что первые поставки вакцины центра имени Чумакова РАН «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.
Она также напомнила, с конца марта начнется массовая вакцинация россиян вакциной от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». «Уже 0,5 млн будет поступать в гражданский оборот», — цитирует Голикову RT.
В центре Чумакова планируют текущей весной в течение двух месяцев нарастить объемы производства «КовиВак» до 500 тысяч доз. Также вчера президент России Владимир Путин сообщил, что первые партии вакцины уже произведены.
Напомним, на сегодняшний день россияне могут сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи
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