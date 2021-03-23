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В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 113 960 человек

11:35, 23.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 113 960 человек
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 745 человек. Всего на сегодняшний день провакцинировано 113 960 татарстанцев.

Из них вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 75 364 человека, уточнили в республиканском оперштабе по противодействию распространению коронавируса.

Татарстанцы могут записаться на вакцинацию следующими способами:

  • через Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • через портал государственных и муниципальных услуг РТ;
  • по единому номеру 122;
  • при обращении в МФЦ;
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса в Татарстане и России началась 18 января. Прививку на сегодняшний день делают препаратом центра Гамелеи «Спутник V». В этом месяце в гражданский оборот поступят вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова РАН «КовиВак».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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