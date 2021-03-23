В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 113 960 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 745 человек. Всего на сегодняшний день провакцинировано 113 960 татарстанцев.

Из них вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 75 364 человека, уточнили в республиканском оперштабе по противодействию распространению коронавируса.



Татарстанцы могут записаться на вакцинацию следующими способами:

через Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

через портал государственных и муниципальных услуг РТ;

по единому номеру 122;

при обращении в МФЦ;

при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса в Татарстане и России началась 18 января. Прививку на сегодняшний день делают препаратом центра Гамелеи «Спутник V». В этом месяце в гражданский оборот поступят вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова РАН «КовиВак».



Татьяна Демина