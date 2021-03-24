Для детей предложили ввести бесплатные проездные

Зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев собирается внести в ГД законопроект о введении для детей и подростков от 7 до 16 лет единых бесплатных проездных в общественном транспорте. Об этом пишут «Известия».

В начале года, напомним, в России был принят закон о запрете высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет. Как считает Зайцев, логичнее было бы полностью освободить детей и подростков от оплаты проезда. Это, по его мнению, позволит избежать создавшейся коллизии, при которой гражданам до 16 лет фактически уже разрешен бесплатный проезд.



Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на стоимость проезда давно жалуется следующая после подростков категория — студенты. Они заявляют, что это «съедает» всю стипендию, и требуют введения льготного проездного. Эта тема поднимается давно, в последний раз к ней вернулись в марте, однако до сих пор никакой конкретики нет. Также недавно президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов представил в молодежном парламенте Татарстана проект тарифа для студентов, рассчитанный на 44 поездки.