В Татарстане вновь предложили создать льготный проездной для студентов

Для татарстанских студентов предложили создать льготный проездной. С такой инициативой сегодня выступила Лига студентов Татарстана на IX Конгрессе студентов РТ.

«Сейчас материальное состояние студентов примерно 7000 рублей в месяц. Тем временем транспортные расходы — одни из ключевых расходов студента», — рассказал вице-президент по социальной работе Лиги Студентов РТ Камолиддин Бобохонов.

Организация предлагает запустить для студентов Татарстана тариф «Студенческий». «Рассчитываем на включение высших органов в решение этого вопроса», — добавил Бобохонов.

Как сообщается в официальном сообществе Лиги студентов, на сегодняшний день в Татарстана проживают более 158 тыс. студентов.

Ранее президент Лиги Студентов РТ Руфат Киямов представил в Молодежном парламенте Татарстана проект тарифа для студентов, рассчитанный на 44 поездки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что студенты Казани жалуются, что проезд в транспорте «съедает» всю стипендию, и требуют введения льготного проездного. В прошлом году «Реальное время» разбиралось, почему в Казани так и не появился проездной для учащихся вузов. Подробнее — в материале.



Татьяна Демина