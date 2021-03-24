Главное к утру: Путин привился от коронавируса, губернатор Пензенской области уволен
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 24 марта:
- Владимир Путин сделал прививку от COVID-19. Самочувствие у главы государства хорошее. Завтра его ждет полноценный рабочий день. Какой именно вакциной привился Путин, не уточняется.
- Президент России Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Правительство Пензенской области уйдет в отставку.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса. Об этом заявил глава Фонда Кирилл Дмитриев. РФПИ с Российским союзом промышленников активно взаимодействовали по трем ключевым направлениям в борьбе с пандемией COVID-19: создание и внедрение тест-систем на COVID-19, разработка и применение лечебных препаратов и вакцины.
- Умер председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан, президент малой академии картинга «Титан» Евгений Шафранов. Ему было 70 лет. Причина его смерти не уточняется.
- Голикова объяснила, почему Россия повторно не ввела локдаун. Россия повторно не стала вводить локдаун, поскольку это могло стать серьезным психологическим ударом для людей и экономики. По словам Голиковой, все усилия по борьбе с пандемией были направлены на тщательную организацию всех ограничительных мер в регионах и масштабирование производства вакцины против COVID-19.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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