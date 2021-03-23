Умер председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Татарстана Евгений Шафранов
Сегодня умер председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан, президент малой академии картинга «Титан» Евгений Шафранов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Ему было 70 лет. Причина его смерти не уточняется.
Шафранов — основатель клуба картингистов, подготовил именитых спортсменов авто- и мотоспорта.
Прощание с Евгением Львовичем состоится 25 марта, в 10.00, на автодроме «Казань Ринг».
Автобусы отправляются в 9.00 от стадиона «Динамо» (ул. Горького, 10а).
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