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Умер председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Татарстана Евгений Шафранов

19:06, 23.03.2021 2
Умер председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Татарстана Евгений Шафранов
Фото: famsrt.ru

Сегодня умер председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан, президент малой академии картинга «Титан» Евгений Шафранов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Ему было 70 лет. Причина его смерти не уточняется.

Шафранов — основатель клуба картингистов, подготовил именитых спортсменов авто- и мотоспорта.

Прощание с Евгением Львовичем состоится 25 марта, в 10.00, на автодроме «Казань Ринг».
Автобусы отправляются в 9.00 от стадиона «Динамо» (ул. Горького, 10а).

СпортОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:04
    Земля Пухом. Мужик был мировой! Огромные соболезнования.
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  • Анонимно 12:01
    Великий человек
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