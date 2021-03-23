В Татарстане обнаружили 87 незаконных плотин и дамб

Минземимущество Татарстана обнаружило в республике 87 незаконных дамб и плотин — у них по документам нет собственников, сообщил на заседании комиссии в Кабинете министров РТ заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ Николай Суржко.



По его словам, статус таких сооружений находится на постоянном контроле и сейчас они в процессе закрепления за собственниками.

В настоящий момент, как сообщил Суржко, в республике насчитывается более 800 гидротехнических сооружений, порядка ста требуют ремонта, 23 из них находятся в аварийном, предаварийном и опасном состоянии.

«Особую тревогу вызывают три гидротехнических сооружения — в Тукаевском, Актанышском и Новошешминском районах. Все три объекта требуют установления там круглосуточных постов и наличия аварийного запаса материалов», — сказал он.

О том, как в республике к паводкам готовят мосты и плотины, рассказывал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Николай Суржко сообщал, что на подготовку к паводку в Татарстане потратили более 1,8 млрд рублей.

Маргарита Голвоатенко